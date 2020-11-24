РИАМО – 24 ноя. По словам победителя итогового чемпионата АТР в Лондоне Даниила Медведева, после своего триумфа он спал около двух часов и играл в Formula 1 на PlayStation, сообщает Газета.ru.

22 ноября россиянин в решающем поединке одолел австрийца Доминика Тима — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Спал тогда недолго. Много всего происходит... Во-первых, мне нужно было ответить на сообщения поддержки, что, конечно, требует некоторого времени после такой большой победы, как эта. Также удалось поиграть в Formula 1 на PlayStation», - говорится в сообщении.

Он добавил, что ночь была занятной. Медведев отметил, что отпраздновал победу с тренером.​