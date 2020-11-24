РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Возгорание произошло во вторник днем в квартире на улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«24 ноября в 13:56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пионерская. В 14:30 пожар ликвидирован. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 11 человек и три единицы техники.