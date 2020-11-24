РИАМО - 24 ноя. В Сергиевом Посаде двоих местных жителей признали виновными в совершении серии преступлений против половой свободы шести девушек, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«В 2017 году мужчины, используя аккаунт в одной из социальных сетей, заводили знакомства с девушками и под обманным предлогам заманивали их на встречу в квартиру, где совершали в отношении них насильственные действия сексуального характера, а также изнасилования группой лиц по предварительному сговору», - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники с помощью психологического и физического насилия заставляли жертв писать расписки о денежном займе в размере 3 миллионов рублей под проценты. Таким образом они заставляли девушек не обращаться в правоохранительные органы.

Один из злоумышленников также причастен к мошенничеству с недвижимостью граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Из-за этого они лишились права собственности на дом и квартиру в Сергиевом Посаде.

Своими преступными действиями он причинил потерпевшим материальный ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей и 905 тысяч рублей.

Мужчин приговорили к 12 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.