РИАМО - 24 ноя. Экспертиза, проведенная коллегией «Книги рекордов Европы», признала стеклянный купол столичного парка «Остров Мечты» самым большим в Европе, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Купол расположен над променадом парка, где находятся различные магазины и рестораны. Территория прогулочной зоны стилизована под самые популярные улицы Испании, Италии и США. Общая площадь застекления составляет 28 тысяч квадратных метров.

«Центральный атриум «Острова Мечты» накрывает стеклянный купол, признанный самым большим в Европе и России. Его площадь – 8,6 тысячи квадратных метров, что почти в семь раз больше размера стеклянного купола над Галереей Виктора Эммануила в Милане и в 2,5 раза – купола Нормана Фостера над Рейхстагом», – говорится в сообщении.

Высота центрального купола составляет 35 метров, что сравнимо с 12-этажным домом. Монтаж и изготовление купола заняло полтора года. В первую очередь строители установили стальные вспомогательные конструкции для опоры монтажных модулей. На втором этапе – осуществили сборку на земле более 100 модулей.

Парк развлечений «Остров Мечты» открылся в феврале этого года. Это самый крупный тематический крытый парк развлечений в Европе. Он расположен в шаговой доступности от станции метро «Технопарк», а также рядом с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта.