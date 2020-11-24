РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 62 случая коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете зафиксировали 3 605 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 970 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 104 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 943 человека. Выздоровели и выписались 76 105 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 3 605 случаев заболевания (плюс 62)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.