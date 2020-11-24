РИАМО - 24 ноя. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверку по извещению об окончании реконструкции очистных сооружений производственных стоков в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На данный момент все работы на объекте завершены.

«Строительство объекта велось в графике. После окончания проверки, если инспекторами не будет выявлено нарушений, в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче заключения о соответствии объекта проектной документации», - сказал начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

По проекту, общая площадь одноэтажного здания очистных сооружений составляет 280 квадратных метров.

Станция предназначена для очистки отработанной эмульсии при экспандировании труб большого диаметра и возврата очищенной воды для повторного использования.