РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Юные жители Люберец могут записаться на бесплатные тренировки по футболу, которые проходят на стадионе «Урожай», говорится в сообщении спорткомитета администрации городского округа.

«Занятия проходят под руководством квалифицированных инструкторов по спорту Калачева Михаила Викторовича и Грищева Дмитрия Викторовича. Воспитанники секции научатся играть в футбол и будут занимать призовые места на соревнованиях разного уровня», - говорится в сообщении.

Ученики 2004-2006 годов рождения тренируются во вторник и четверг с 17:00 до 19:00; ученики 2007-2009 годов рождения - в понедельник и среду с 17:00 до 19:00, в пятницу с 18:00 до 20:00. Расписание для учеников 2010-2012 годов рождения: понедельник и четверг 16:00-18:00.

Место проведения тренировок: поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 15А (стадион «Урожай»). По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8(495)558-61-03.