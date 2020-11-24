РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Пожарные ликвидировали возгорание в строении на улице Плещеевской в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«24 ноября в 03:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении в городском округе Подольск на улице Плещеевской, дом №58. В 04:01 пожар ликвидировали», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек. Пострадавших при возгорании в строении нет.