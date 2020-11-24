РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Спортсмены из спортивного клуба боевых искусств «Варяг» Подольска заняли первое общекомандное место на Открытом кубке Тульской области по тайскому боксу, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

С 20 по 22 ноября в Туле прошел Открытый кубок Тульской области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 230 спортсменов из Орла, Москвы, Смоленска, Калуги, а также из Московской, Рязанской, Тульской, и Курской областей.

«Подольск на турнире представляли воспитанники подольского спортивного клуба боевых искусств «Варяг». Спортсмены завоевали 12 золотых медалей. По итогам соревнований округ занял первое общекомандное место», - говорится в сообщении.

Комитет по физической культуре и спорту администрации округа поздравил воспитанников и тренерский штаб с победой.