РИАМО - 24 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым осмотрели новое здание ФНС, расположенное на Мосфиль­мовской улице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Девятиэтажное здание построили недавно. Его площадь составляет больше 11,7 тысячи квадратных метров. В здание перевели налоговые инспекции по ЗАО и ЮЗАО.

«Федеральная налоговая служба – одно из самых продвинутых цифровых ведомств в России. Огромная заслуга Михаила Владимировича Мишустина (бывшего главы ФНС России, нынешнего премьер-министра РФ - ред.) и нынешнего руководства ФНС состоит в том, что с каждым годом граждане и бизнес должны все реже посещать налоговые инспекции, решая вопросы путем электронного взаимодействия», - сказал Собянин.

Здание оснащено современными инженерными системами, укомплектовано мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием (в том числе компьютерами и серверами), позволяющим осуществлять централизованную обработку данных.

На первом этаже здания происходит обслуживание посетителей, там же находится столовая и конференц-зал. А на втором-седьмом этажах расположены кабинеты, на восьмом этаже – серверные.

В здании трудятся 669 сотрудников налоговых инспекций №29 и №36, которые ранее размещались в тесных и плохо приспособленных для современной работы помещениях.