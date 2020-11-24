РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Почти 30 тысяч человек посетили парк музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске за месяц действия ограничительных мер, сообщила советник директора музея Александра Межеричер.

Музеи Подмосковья для посещения закрыли 21 октября. Данное ограничение ввели в регионе из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции. При этом посетители могут совершать прогулки по территории музеев с соблюдением социальной дистанции.

«С 21 октября парк музея-усадьбы «Архангельское» посетили около 30 тысяч человек», - сказала Межеричер.

По ее словам, в нынешнем году жители Москвы и Подмосковья активно посещали музей-усадьбу в Красногорске. В летние и осенние выходные до введения ограничительных мер насчитывалось до 20 тысяч посетителей.

В настоящее время на территории музея-усадьбы активно ведут реставрационные работы. Так, главный дворец будет закрыт для посещения в ближайшие два года. Большую часть экспонатов из залов вынесли, другие, такие как скульптуры Амура и Психеи, упаковали в специальные каркасы.