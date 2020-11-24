РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 ноя. В двух деревнях Домодедова ожидается отключение электричества 25 ноября, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии с 12:00 до 17:00. Обесточиваемые населенные пункты: деревня Камкино», - говорится в сообщении.

Также с 9:00 до 17:00 свет отключат в деревне Павловское на улицах Московская, Шоссейная и Пахринская.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - отмечается в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети» в разделе «Плановые отключения» или по телефону: 8 (800) 700-40-70.