РИАМО - 24 ноя. В столице начался конкурс на разработку архитектурных решений для домов по реновации, итоги собираются подвести весной следующего года, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Конкурс сможет помочь сформировать качественную городскую среду и создать привлекательный вид жилой застройки.

«Мы планируем сделать отбор лучших архитектурных решений для кварталов реновации. Идея в том, чтобы каждый район имел свое узнаваемое лицо, некую архитектурную адресность, чтобы в пределах каждого района еще и каждый дом был индивидуальным», - сказал Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Он добавил, что от типовой застройки планируют отказаться. Много одинаковых домов понижает качество городской среды.

Столицу поделили на 31 лот. В них вошли 89 проектов планировки территорий. Участники смогут высказать свои идеи касательно одного или сразу нескольких лотов.

Всего предусмотрено 93 концепции – по три на каждый лот.