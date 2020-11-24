РИАМО - 24 ноя. Столичная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Маршала Бирюзова, проведение проверки поручено прокуратуре Северо-Западного административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

По данным правоохранителей, на улице Маршала Бирюзова столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар. В результате аварии погибла женщина, пострадали мужчина и восьмилетняя девочка.

«В ходе проверки <...> будут установлены все обстоятельства, причины и условия произошедшего, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

На место аварии выехал заместитель прокурора Северо-Западного административного округа Дмитрий Овечкин.

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