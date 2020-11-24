РИАМО - 24 ноя. Следственный комитет инициировал доследственную проверку после смертельного ДТП на улице Маршала Бирюзова в Москве, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Во вторник на улице Маршала Бирюзова в столице в результате столкновения двух автомобилей один из них совершил наезд на пешеходов. В результате одна женщина погибла, мужчина и малолетний ребенок пострадали. Им потребовалась госпитализация.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

На месте ДТП работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Смертельное ДТП с наездом на пешеходов на улице Маршала Бирюзова в Москве>>