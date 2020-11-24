РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. За минувшие сутки в Щелкове выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 2 424 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 970 случаев Covid-19.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили семь случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 2 424 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 104 743 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 1 943 человека, выздоровели и выписались из 76 105 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.