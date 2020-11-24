РИАМО - 24 ноя. С начала 2020 года фирменные экспрессы ЦППК перевезли порядка 3,5 миллионов человек, эти поезда возят пассажиров в Александров, Владимир, Дубну, Калугу, Рязань, Орехово-Зуево, Тулу, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Больше всего пассажиров было отправлено на Киевском направлении – около 940 тысяч человек. На втором месте по популярности Казанское направление – более 823 тысяч пассажиров. Замыкает тройку лидеров Горьковское – на нем было отправлено почти 639 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении.

Реже всего на фирменных экспрессах ездят на Савеловском направлении МЖД – порядка 70 тысяч человек.

Пассажиры чаще всего едут на экспрессах накануне выходных и праздничных дней. Например, в новогодние каникулы, с 1 по 8 января, на фирменных экспрессах проехали 143,8 тысячи человек, а с 11 по 14 июня – порядка 42 тысяч.

Наибольшей популярностью в текущем году экспрессы пользовались в январе – свыше 480 тысяч пассажиров – и в феврале – более 430 тысяч. Меньше всего пассажиров зафиксировали в апреле – порядка 84 тысяч (тогда люди находились на самоизоляции).

Фирменные экспрессы ЦППК перевозят пассажиров из Москвы в Александров, Владимир, Дубну, Калугу, Рязань, Орехово-Зуево, Тулу. В поездах установлены комфортные кресла, есть бесплатный Wi-Fi. В пути можно заказать себе напитки и еду.

Данные поезда просто узнать: на их бортах нанесены наклейки, они специальным образом отображаются в расписании и на электронных табло на станциях.