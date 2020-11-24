РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. С 15 октября в волонтерский штаб городского округа Люберец поступило 325 заявок от жителей на оказание помощи, все они отработаны, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

На базе всех 59 местных отделений подмосковной «Единой России» были сформированы волонтерские штабы.

«С 15 октября на территории городского округа Люберцы волонтеры возобновили свою работу. Помимо отработки стандартных заявок на доставку продуктов питания и лекарств, важным направлением деятельности люберецких добровольцев стало взаимодействие с поликлиниками по вопросам доставки рецептурных препаратов. На сегодня в штаб поступило 325 заявок на оказание помощи. Все они отработаны», - сказал руководитель волонтерского штаба «Молодой Гвардии Единой России» Люберец Георгий Николаев.

Он пояснил, что молодые люди ежедневно привозят нуждающимся жителям продукты и лекарства.

«За последние недели примерно каждая вторая заявка от люберчан касалась доставки рецептурных лекарств. Штаб взаимодействует со всеми заведующими врачами люберецких поликлиник. Врач выписывает рецепт для определенного жителя и оставляет его в регистратуре для волонтера. Волонтер забирает рецепт, получает в аптеке лекарство и доставляет его заявителю», - добавил Николаев.

По его словам, если у жителей Люберец есть желание и возможность присоединиться к волонтерскому движению, можно отправить заявку на электронную почту: lubvolonter@gmail.com.

Обратиться за помощью можно, позвонив в волонтерский штаб Люберец по телефонам: 8(800)201-91-21, 8(495)554-21-12, 8(495)554-83-21, 8(495)554-93-66 или на номер горячей линии штаба Московской области: 8 (498) 547-34-35.