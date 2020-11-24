РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Несмотря на то, что в этом году новогодних торжеств в Люберцах не планируют, городской округ традиционно украсят к празднику, установят почти 150 рождественских елей, а также световые композиции, повесят гирлянды, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы началась подготовка к Новому году. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в этот раз самый любимый и самый волшебный праздник будет по-настоящему семейным. В Люберцах мы не планируем торжеств, но улицы и парки городского округа традиционно будут радовать жителей и гостей округа рождественскими огнями», - сказал Ружицкий.

По его словам, новогоднее настроение создадут 143 рождественские ели, 23 светодиодные фигуры, порядка 610 световых композиций, более 4320 гирлянд.

Он пояснил, что по-праздничному украсят парки, дворовые территории, фасады зданий, общеобразовательные учреждения, предприятия промышленности и торговли.

«Дорогие друзья! До Нового 2021 года осталось чуть больше месяца. Давайте постараемся в эти предпраздничные дни создавать друг другу хорошее настроение», - добавил Ружицкий.