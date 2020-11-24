РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Две картины из фондов музея-усадьбы «Архангельское» отреставрируют при содействии завода «Кнауф» в подмосковном Красногорске, сообщил руководитель службы корпоративных коммуникаций группы «Кнауф Восточная Европа и СНГ» Леонид Лось.

Компания «Кнауф» участвует в различных проектах в тех городах, где работает. Идея совместного проекта родилась после встречи управляющего группы «Кнауф Восточная Европа и СНГ» Яниса Краулиса и директора музея Вадима Задорожного.

«Выяснилось, что для музея важна реставрация картины «Ариадна». Мы поддержали эту идею и выделили средства на реставрацию», - сказал Лось.

Он добавил, что впоследствии оказалось, что выделенных хватит на реставрацию еще одного полотна.

Хранитель живописи и графики музея Марина Краснобаева сообщила, что на реставрацию отправят картину «Ариадна». Изначально считалось, что ее автор - болонская художница Элизабетт Сирани. Однако, скорее всего, специалисты подтвердят возникшее в процессе реставрации предположение, что на самом деле ее автором является флорентийский художник Манноцци.

Планируется, что реставрация продлится около года. После этого полотно выставят в кабинете большого дворца. Ранее картину не экспонировали, она хранилась в запасниках.

Кроме того, на реставрацию отправится портрет курляндского герцога Петра Бирона работы немецкого художника Баризьена. Картина происходит из фамильной портретной галереи князей Юсуповых.