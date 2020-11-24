РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Маневровый тепловоз сбил мужчину на железнодорожных путях вблизи платформы Силикатная в Подольске во вторник, пострадавшего госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На железнодорожной платформе Гривно микрорайона Климовск 21 ноября в 12:04 электропоезд «Чехов – Царицыно» сбыл мужчину. Пострадавший не соблюдал требования безопасности и стоял близко к краю платформы. В результате инцидента мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

«Во вторник, 24 ноября, в 6:50 вблизи платформы Силикатная в результате наезда маневрового тепловоза пострадал неизвестный мужчина 40-45 лет. При переходе через железнодорожные пути он не убедился в отсутствии поездов. В результате инцидента пострадавший доставлен в Подольскую городскую клиническую больницу», – говорится в сообщении.

Основными причинами травматизма среди взрослых и детей являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а именно: нахождение на железнодорожных путях и переход в неустановленных местах. Кроме того, бывают случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне.