РИАМО - 24 ноя. Ремонтные работы в коворкинге в подмосковном Реутове, который в 2020 году приобрел статус муниципального, завершат до конца года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Проинспектировал ход ремонта помещений в коворкинге, который в этом году приобрел статус муниципального. На сегодняшний день мы завершили комплексное обновление всех офисных помещений, до конца года закончится ремонт зоны Open Space и кухни», - сказал Каторов.

Ранее на четвертом этаже здания на улице Победы, 7 располагался коммерческий коворкинг.

«Прежние арендаторы перестали справляться с финансовыми обязательствами и съехали минувшим летом, забрав с собой мебель и оборудование. Мы приняли единственно верное решение – не бросать наш малый и средний бизнес в трудную минуту: создали временные рабочие места, а также предоставили действующим резидентам возможность пользоваться центром бесплатно в период реорганизации», - добавил Каторов.

Он также отметил, что предпринятые властями муниципалитета меры поддержки позволили сохранить всех резидентов, которые ведут свой бизнес на базе коворкинга.

Планируется, что после окончания ремонта в офисных помещениях нового центра смогут разместиться более 150 представителей малого и среднего бизнеса.

На финансирование проекта власти Реутова выделили порядка 48 миллионов рублей, включая федеральную субсидию в размере 23 миллионов рублей за победу в конкурсе инновационных проектов Минобрнауки России среди 13 наукоградов страны с проектом «Создание бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий».