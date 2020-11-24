РИАМО - 24 ноя. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers «Москва-Сити», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вторая очередь включает в себя 68-этажную башню. Зданию присвоен адрес: 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 1.

«Застройщик представил необходимый комплект документации, который позволил выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Таким образом, деловой комплекс полностью достроен», – пояснили в пресс-службе.

Весь комплекс состоит из двух башен в 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Площадь зданий составляет 357 тысяч квадратных метров, высота – 345 метров. В башнях будут располагаться офисы и апартаменты. В прошлом году в эксплуатацию ввели 79-этажную башню - первую очередь проекта.

68-этажная башня имеет площадь в 170,8 тысячи квадратных метров. В здании расположится 691 апартамент, с надземной автостоянкой на 339 машино-мест.

«На строительстве комплекса Neva Towersс участием специалистов Центра экспертиз («ЦЭИИС») проводились регулярные проверки, выполнялись лабораторно-инструментальные исследования. Такой подход обеспечивает выявление и устранение нарушений на стадии строительства», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.