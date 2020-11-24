РИАМО – 24 ноя. К планированию отпуска в 2021 году нужно относиться осторожно, так как риск заражения коронавирусом возрастает на любом виде транспорта, а страны могут вводить дополнительные ограничения на въезд и выезд, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наверное, мы не поедем или не полетим в дальнее зарубежье кататься на лыжах или жить у теплого моря. Да, в этом (2021 году - ред.) году, скорее всего, не получится по двум причинам. На любом виде транспорта риски заражения возрастают. <...> Второе - у разных стран регулирование разное», - сказала Попова, отвечая на вопрос, чего ждать в следующем году.

Она отметила, что в других странах существует риск длительного нахождения на карантине по прилету или могут возникнут проблемы с возвращением домой.

«Правда состоит в том, что когда мы соблюдаем все требования, хуже не становится. Новая нормальность. Нам предстоит так жить какое-то время, хорошо если меньше, чем до теплой весны. Нужно принять маску, как данность и относиться к ней, как к непременному атрибуту сегодняшнего дня», - заключила Попова.​

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.