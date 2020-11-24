РИАМО - 24 ноя. Все желающие могут внести свой вклад в создание документального проекта «Русская кантата», который будет приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и 130-летию великого композитора Сергея Прокофьева, сообщается на сайте краудфандинговой площадки Planeta.ru.

«Картина расскажет об истории создания грандиозной кантаты «Александр Невский», написанной Прокофьевым к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. В фильме широкий зритель узнает новые факты о том, как появился сам замысел картины и почему он тесно связан с Крымом», — говорится в сообщении.

Режиссером картины выступает Александр Брынцев — выпускник ВГИК 2012-го года, член Союза кинематографистов России, лауреат многочисленных премий российских и зарубежных кинофестивалей.

Планируется, что фильм будет длиться 52 минуты. Премьера картины намечена на 2021 год. Проект одобрен министерством обороны РФ и Московским Патриархатом. Кинокомиссия Московской области (ГАУ МО «Мособлкино») считает данную ленту социально значимой и актуальной.

Всего на создание фильма необходимо собрать 1 530 000 рублей.

«Сумма очень большая. Главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся — это объем работ и связанные с ними затраты, которые, к сожалению, кажутся нам совершенно не по средствам. Именно поэтому мы обращаемся к вам, будущим зрителям документального фильма, над которым мы работаем, за помощью и поддержкой», — сообщила съемочная группа.

Средства пойдут на работу команды из 14 человек, аренду съемочного оборудования и транспорта, съемку в храме Александра Невского при Мосгордуме, а также 10-дневную экспедицию в Ялту, где будут проходить съемки, постпродакшн.

Пожертвования в любой сумме можно оставить на странице сервиса Planeta.ru. Сбор средств продлится до 31 декабря 2020 года.