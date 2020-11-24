РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Учащиеся двух общеобразовательных учреждений Подольска приняли участие в тренировочном ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Впервые ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютерах выпускники 2021 года. Перед вводом компьютерной формы ЕГЭ по информатике в штатный режим необходимо проверить техническую готовность регионов и экзаменационных пунктов, отработать процедуру проведения экзамена в новом формате, познакомить с ней на практике организаторов и будущих участников ЕГЭ.

«Такая тренировка помогает выявить и устранить до начала экзаменов возможные проблемы. Апробация проходила во всех субъектах РФ. В ходе нее была задействована техника всех видов, что позволяет минимизировать возможность технических сбоев при проведении экзаменов. В Подольске тренировочный экзамен проходил с участием обучающихся 11-х классов школы №16 и лицея №23», - говорится в сообщении.

При проведении апробации были соблюдены все рекомендации и требования Роспотребнадзора, направленные на исключение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.