РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. В Мытищинской городской клинической больнице установят два кислородных газификатора, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«В МГКБ будут дополнительно установлены два кислородных газификатора общей емкостью 4 тонны. Газификатор используется в лечебных учреждениях для обеспечения пациентов медицинским кислородом. Его установка целесообразна в случае потребления большого количества кислорода», - говорится в сообщении.

Мытищинская ГКБ одна из первых в Московской области стала принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С этого времени мытищинские врачи пролечили свыше 10 тысяч пациентов.