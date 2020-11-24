РИАМО - 24 ноя. Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о рецидиве онкологии, сообщает Газета.ru.

Признание прозвучало в эфире программы «Секрет на миллион».​ Певица также призналась, что во время операции по удалению опухоли врач случайно задел нерв голосовых связок и Волкова почти лишилась голоса.

«Дальше я начинаю ряд операций по восстановлению голоса. Я лечу в Германию, не помогает. Каждый год у меня были операции. Последняя — в Корее, в Сеуле», — вспомнила Волкова.

Затем ей удалось вернуть голос, но она узнала о рецидиве онкологического заболевания.

«Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять», — рассказала Волкова. ​