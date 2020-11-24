РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. Врач флеболог-лимфолог из центра имени Бакулева 25 ноября проведет бесплатный прием в Щелкове, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На консультацию к специалисту можно будет прийти 25 ноября с 9:00 в лечебно-диагностический центр Наумчевой на улице Заводской. Телефоны для справок: 8(926)182-58-82, 8(496)566-98-96», - говорится в сообщении.

Консультация будет организована в порядке общей очереди, пациенту с собой необходимо взять результаты исследований и анализов.