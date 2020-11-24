РИАМО - 24 ноя. Один человек погиб, два пострадали в результате столкновения двух машин на улице Маршала Бирюзова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел во вторник около 13:30.
«Произошло столкновение двух транспортных средств, после чего одна из автомашин совершила наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре», - говорится в сообщении.
На месте работают инспекторы ГИБДД. По данному факту проводится проверка.
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