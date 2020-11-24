РИАМО - 24 ноя. Цена биткоина на бирже Binance превысила 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года, пишет Газета.ru.

«По состоянию на 12:57 мск, криптовалюта подорожала на 1,9% и стоила 18 975 долларов. Минутами ранее показатель достигал отметки в 19 065 долларов», — говорится в сообщении.

Последний раз биткоин был на отметке выше 19 тысяч долларов 16 декабря 2017 года.

По мнению аналитиков, главным стимулом к росту криптовалют остается пандемия коронавируса. Биткоин начал дорожать одновременно с введением ограничительных мер по всему миру. ​