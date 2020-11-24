РИАМО - 24 ноя. Столичные правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе в помещении общежития, передает Федеральное агентство новостей.

Хулиган похитил охолощенный автомат у своего товарища. Владелец оружия узнал о его пропаже, когда вернулся в общежитие.

«В разговоре с соседом он выяснил, что к ним в комнату приходил их общий знакомый. Гость подошел к кровати владельца оружия, достал из-под нее автомат и сделал несколько выстрелов. Чтобы найти пропажу, молодой человек обратился в полицию», — говорится в сообщении.

Еще до прибытия полицейских подозреваемый сам связался с владельцем охолощенного оружия и все рассказал. По его словам, в момент похищения автомата и стрельбы он был пьян. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.