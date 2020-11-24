РИАМО - 24 ноя. В городском округе Красногорск, вблизи усадьбы Архангельское обнаружены местообитания редкого гриба – спарассиса курчавого, которого в народе называют «грибной капустой», поскольку тело его похоже на цветную капусту, «грибным счастьем» и даже «царь-грибом», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Ранее спарассис в этой локации Подмосковья не был замечен», - говорится в сообщении.

Плодовое тело гриба кустообразное, округлой, шаровидной или неправильно шаровидной формы, в высоту 5-20 сантиметров, в диаметре 6-30 сантиметров, вес достигает 6-10 килограммов.

Состоит гриб из «кучерявых» ветвей или лопастей, которые растут из центральной ножки. Отростки эти плоские, в ширину 0,7-3 сантиметра, в толщину 0,3-0,8 сантиметра, край у них волнистый или рассеченный. Молодые грибы беловатого цвета, по мере взросления приобретают желтоватый оттенок и в зрелом состоянии высыхают и становятся охряными или буроватыми. Темнеют сначала края лопастей.

Спарассис растет одиночно на корнях, у основания стволов, реже на свежих пнях деревьев хвойных пород в старовозрастных хвойных и хвойно-широколиственных лесах. Гриб вызывает красно-бурую деструктивную гниль корней и основания ствола. В конечной стадии развития гнилая древесина растрескивается, в трещинах наблюдаются скопления грибницы.

Спарассис относится к категории съедобных грибов и издавна использовался в народной медицине для лечения ряда заболеваний. Активный сбор гриба и повышенная нагрузка на леса привели к тому, что гриб стал чрезвычайно редким и занесен в Красную книгу России со статусом III (R) - редкий вид.

Минэкологии региона обратилось в администрацию Красногорска и в комитет лесного хозяйства Московской области с просьбой не производить санитарные рубки в местах обнаружения спарассиса. Министерство также просит жителей Красногорска и туристов не собирать грибы и напоминает об ответственности за изъятие из природной среды краснокнижных видов.