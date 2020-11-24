РИАМО - 24 ноя. В столице 25 ноября ожидается похолодание, а 26 ноября опять потеплеет и может пойти ледяной дождь, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве сегодня (во вторник - ред.) будет пик потепления: до плюс 2 градусов и небольшие осадки, переходящие в дожди. В среду слегка подморозит, возможны кратковременные снежные заряды», — говорится в сообщении.

А 26 ноября в мегаполисе снова прогнозируют оттепель до плюс 1-2 градусов, не исключены ледяные дожди.

Также в Подмосковье и Москве ранее объявили «желтый» уровень погодной опасности с вечера 25 ноября до вечера 26 ноября из-за гололеда.