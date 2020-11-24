РИАМО - 24 ноя. В столице и Подмосковье минувшей ночью прошел дождь, из-за теплой погоды и дождя снежный покров уменьшился на 6-10 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Вечер 23 ноября с плюсовой температурой воздуха сменился такой же теплой ночью с дождем. Все это привело к быстрому таянию выпавшего снега.

«На утро 24 ноября на 6 сантиметров убыло снега на ВДНХ, на 4 сантиметра - на ТСХА и Балчуге. Меньше снега растаяло в МГУ, высота снежного покрова здесь уменьшилась с 15 до 12 сантиметров», - говорится в сообщении.

В подмосковном Наро-Фоминске высота снежного покрова не изменилась - 13 сантиметров, а в Серпухове сугробы уменьшились на 10 сантиметров. Во вторник при положительной температуре воздуха таяние снега на территории региона продолжится, местами он исчезнет совсем.