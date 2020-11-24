РИАМО - 24 ноя. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности с вечера 25 ноября до вечера 26 ноября из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололеда в регионе будет действовать с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Тамбовской, Липецкой, Курской и Белгородской областях Центрального федерального округа.

25 ноября температура в Московском регионе ожидается от 0 до плюс 2 градусов. Прогнозируется облачная погода, местами небольшие осадки и гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на 26 ноября температура понизится до минус 3 – минус 1 градуса, будет облачно, местами выпадет небольшой снег, прогнозируется гололедица.

Днем 26 ноября столбики термометров покажут плюс 1-3 градуса. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие осадки и гололед.