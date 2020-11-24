РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 ноя. В поселке Томилино городского округа Люберцы определили победителей и призеров соревнований по фигурному катанию, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На стадионе «Зенит» в поселке Томилино прошли первые соревнования по фигурному катанию. Награждение победителей и призеров проводил директор спортшколы Дмитрий Коровкин.

«По норме «Юный фигурист» среди мальчиков первое место – у Романа Куликова, второе – у Никиты Койло. Среди девочек младшей группы золотая медаль – у Марии Лукелии, серебро – у Анастасии Жабко, бронза – у Полины Лысенковой», – говорится в сообщении.

В средней группе первой стала Анастасия Покацкая, второй – Мария Миронова, третьей – Полина Долгих. В старшей группе золото – у Варвары Кочергиной, серебро – у Марии Сарбаевой, бронза – у Софьи Воронцовой и Елизаветы Ачкасовой.

В соревнованиях по 3-му юношескому разряду первой стала Мария Бирюкова, второй – Валерия Сулина, третьей – Екатерина Рузманова. По 2-му юношескому серебро – у Виктории Соколовой. У юношей первым стал Михаил Игнаткин.

В соревнованиях по 1-му юношескому разряду золото – у Виктории Зиборовой, серебро – у Софьи Забродиной, бронза – у Софии Ковалевой. По 3-му спортивному разряду первой стала Виктория Майданюк, второй – Кристина Субботина, третьей – Софья Конюхова. Среди юношей Артем Морозов завоевал золото, серебро – у Яна Селезнева. Соревнования по 2-му спортивному разряду завершились в пользу Софьи Фирагиной – у нее серебро, бронза – у Софии Трубочкиной.