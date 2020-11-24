РИАМО – 24 ноя. Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на итоговом турнире АТР – 2020 в Лондоне, сообщает Газета.ru.

В финале соревнований Даниил Медведев одолел Доминика Тима из Австрии со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском и на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряженных поединках продемонстрировав великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер», - говорится в телеграмме президента.

Глава государства отметил, что своей победой спортсмен продолжил замечательные традиции отечественной теннисной школы.