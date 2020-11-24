РИАМО - 24 ноя. В России на текущий момент нет диагностированных повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Что касается повторных заражений, в мире их описано 24. В РФ <…> мы ведем специальный контроль, у нас нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — сказала Попова в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, самый важный вопрос, который стоит перед учеными всего мира — какой уровень антител является защитным.

«Пока этого знания не имеет никто», — заключила Попова.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость ОРВИ в России вторую неделю снижается.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.