РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. Мытищинцев информируют об открытии приема заявок на регистрацию на волонтерский форум «Добро в Мытищах», сообщается на сайте администрации горокруга.

Форум посвящен Дню добровольца в России.

«Он пройдет 3 декабря в 17:00 в формате онлайн на платформе «Zoom». Для участия необходимо пройти несколько этапов. Заполнить Google форму и выбрать секцию», - говорится в сообщении.

Для участия в форуме организаторы пригласили спикеров, которые расскажут, что такое волонтерская деятельность, почему это важно, и как присоединиться к движению.



