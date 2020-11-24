РИАМО – 24 ноя. Снижение числа антител к коронавирусной инфекции связано со сложной организацией человеческого организма, исследования проводят в институтах в 26 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мне очень не нравится фраза «исчезают антитела», они никуда не исчезают. У нас очень сложный организм. Он не тратит энергию просто так. Если ему сегодня не нужно противостоять какому-то агенту инфекционному, (он уже его распознал, справился, отложил в памяти), он не будет большое количество антител постоянно в крови держать, потому что не с чем бороться», - сказала Попова.

Она отметила, что не всегда точно расшифровываются результаты тест-систем.

«Мы проводим исследования в институтах в 26 субъектах, мы стараемся наблюдать тех же самых людей. <...> Мы наблюдаем популяционный иммунитет, его формирование. Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ», - заключила Попова.

В России за сутки выявили 24 326 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявили 2 138 828 случаев Covid-19, выздоровел 1 634 671 человек.​

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.