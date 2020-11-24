РИАМО - 24 ноя. Около 45% жителей России уже привились от гриппа, время пройти вакцинацию еще есть у остальных граждан, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сейчас самое время привиться против гриппа. Наступит момент, когда прививаться уже нельзя будет», — сказала Попова в ходе онлайн-конференции.

Она отметила, что почти 45% от совокупного населения страны уже поставили прививку от гриппа.

«Нужно привить еще 15%. Вакцина есть во всех субъектах РФ», — заключила Попова.