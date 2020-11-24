РИАМО - 24 ноя. Не нужно нагнетать в России ситуацию с коронавирусной инфекцией, но расслабляться еще рано, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Про свет в конце тоннеля (в ситуации с пандемией - ред.) - не так у нас уже темно. Нагнетать не надо, но и расслабляться не надо. <...> Здесь главное - мера ответственности каждого из нас и всех нас вместе», - сказала Попова.
Она подчеркнула, что важно всем соблюдать антиковидные «правила, которые всем известны, понятны и не так уж обременительны».
По ее словам, что противодействовать коронавирусу удавалось весной, удается и сейчас.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
24 НОЯБРЯ
- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.
- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.
- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.
- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.
- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.
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