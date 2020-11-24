РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. В городском округе Мытищи задержали подозреваемого в мошенничестве, злоумышленник под предлогом продажи ювелирного украшения продал подделку, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть 3 отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявления от 43-летнего местного жителя о том, что злоумышленник под предлогом продажи ювелирного украшения продал изделие, которое не соответствует заявленным характеристикам. Сумма причиненного ущерба составила более 15 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 23-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.