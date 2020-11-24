РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 ноя. Группа компаний «Энергоконтракт» по производству защитных костюмов в Люберцах закупила почти 50 единиц оборудования, говорится в сообщении пресс-службы ГК.

«Группа компаний «Энергоконтракт», российский разработчик и производитель высокотехнологичных средств индивидуальной защиты, продолжает программу модернизации и расширения производства. В научно-производственный комплекс в Томилине закуплены оверлоки, швейные машины и дополнительное вспомогательное оборудование – всего 49 единиц», – говорится в сообщении.

Также в рамках подготовки к расширению отделочного производства приобретена новая сушильно-ширильная линия.

«Модернизация производства – часть инвестиционной стратегии, нацеленной на повышение производительности труда в компании. За последние 10 лет инвестиции в развитие ГК «Энергоконтракт» превысили три миллиарда рублей», – отмечается в материале.

В данный момент продолжается реконструкция новых производственных площадок: в начале 2021 года планируется ввести в эксплуатацию дополнительные складские помещения, а во втором полугодии следующего года будут запущены новое отделочное производство и швейные мощности с автоматизированной системой управления.

«Мы последовательно реализуем программу расширения производства с модернизацией и автоматизацией всех процессов, что гарантирует нашим клиентам своевременность поставок качественных защитных комплектов от наиболее опасных профессиональных рисков. Запуск новых швейных станков – это дополнительные объемы производства готовой продукции и рабочие места», – уточнил генеральный директор «Энергоконтракта» Алексей Мельников.

Он добавил, что в компании также создали специальное учебное подразделение со всем необходимым технологическим оборудованием с целью подготовки квалифицированных кадров для производства.