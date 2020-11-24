РИАМО - 24 ноя. В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за неисполнение закона о суверенном Рунете, сообщает Газета.ru.

Авторами инициативы являются глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.

«Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Тогда юридическим лицам придется заплатить от 60 тысяч рублей до 1 миллиона. Законопроект поможет пресечь нарушение требований по обеспечению устойчивого Рунета.



Президент РФ Владимир Путин в мае 2019 года подписал закон о защите устойчивой работы интернета при возникновении угрозы его функционированию из-за границы.​​