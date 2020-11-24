РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. В городском округе Мытищи 695 сотрудников предприятий работают в удаленном формате, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации городского округа Ирина Шилова провела очередную видеоконференцию с руководителями крупных предприятий по вопросу удаленной работы их сотрудников. Данное мероприятие было связано с поручением губернатора Московской области обсудить с руководителями предприятий возможность ввести режим дистанционной работы для работников в возрасте старше 65 лет и беременных женщин.

«Управление социально-экономического развития городского округа Мытищи ведет мониторинг 28 предприятий с общей численностью работников около 10,5 тысячи человек. В данный момент в режиме удаленной работы там находятся 695 человек», - говорится в сообщении.

В строю остались занятые непосредственно на производстве, что, по словам Шиловой, допустимо при соответствующем приказе руководителя. Часть специалистов, способных выполнять свои должностные обязанности, выведены на самоизоляцию еще в первую волну противовирусных мероприятий. Для тех же, без кого производство обойтись не может, создаются такие условия, чтобы ограничить потенциально опасные контакты.

Представители некоторых предприятий обозначили и проблему оформления работников на «удаленку» с законодательной точки зрения. Подтвердив, что такая проблема существует, Шилова отметила, что этим вопросом сегодня вплотную занимаются законодатели. Соответствующий законопроект Госдума уже рассмотрела в первом чтении. Планируется, что с 1 января 2021 года удаленную занятость возведут в закон с учетом всех ее нюансов.