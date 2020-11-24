РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. Покататься на коньках в зимний период мытищинцы смогут на 42 площадках, сообщается на сайте администрации горокруга.

Именно столько планируется залить в Мытищах катков при установлении устойчивой минусовой суточной температуры.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции при посещении катков в закрытых помещениях соблюдение масочного режима является обязательным. Катки в СК «Строитель», СМК «Торпедо», СК «Дружба» расположены на территориях стадионов, вход на которые возможен только в маске», - говорится в сообщении.

Вводится ограничение по количеству посетителей на льду: один человек на 10 квадратных метров площади. Помимо этого, любители активного отдыха должны быть проинформированы о мерах профилактики Covid-19. В раздевалках и при входе должны быть установлены санитайзеры, а при входе – проводиться измерение температуры.

Адреса спортивных сооружений в городе Мытищи, где планируется залить катки: каток на улице Силикатной, дом 30А (СК «Строитель»); хоккейные площадки - улица Коминтерна, дом 5 (СМК «Торпедо»); улица 4-я Парковая, дом 5А (СК «Дружба»); улица Академика Каргина, дом 38/1; улица Мира, дом 8; улица Сукромка, дом 21; Новомытищинский проспект, дом 56; улица Станционная, дом 3/2.

Хоккейные площадки сельских территорий: поселок Поведники; поселок Пироговский, улица Пионерская, владение 2А (стадион «Труд»); поселок Туристический Пансионат, «Клязьминское водохранилище»; поселок Пестово; деревня Чиверево; поселок Здравница, улица Дубки; деревня Жостово; село Марфино, улица Зеленая; село Федоскино, улица Лукутинская; деревня Аксаково.

Универсальные спортивные площадки города Мытищи: переулок 1-й Рупасовский, дом 17; Новомытищинский проспект, дом 39, корпус 4, дом 49 корпус 4 и дом 88 корпус 5; Олимпийский проспект, дом 9 и дом 15/17; улица Летная, дом 24/2 и дом 42; улица Мира дом 21/12 и дом 38; улица Силикатная, дом 20Б; улица Терешковой, дом 11; улица Трудовая, дом 22; улица Щербакова, дом 15Б; улица Юбилейная, дом 33/3, дом 27 и дом 16; 1-я Пролетарская, дом 3/5; улица Борисовка дом 16; улица Фрунзе, дом 1/1.

Универсальные спортивные площадки сельских территорий: поселок Мебельной фабрики «ДОЗ»; микрорайон Пироговский, улица Советская дом 5; деревня Большая Черная; деревня Новосельцево.