РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Коммунальщики подмосковной Балашихи очистили от снега и наледи проезжую часть в микрорайоне 1 Мая, уборку произвели по обращению местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона написала на портал жалобу на плохую уборку снега, отметив, что оставлен снег на проезжей части, а также около бордюров.

«Сотрудники администрации городского округа Балашиха осмотрели автомобильную дорогу микрорайона 1 Мая (кольцевая дорога), 1-й участок. Осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал замглавы администрации муниципалитета Алексей Ковалев.

Он добавил, что на территории городского округа регулярные работы по очистке, в том числе от снега и наледи, проезжей части указанной автодороги работниками МБУ проводятся согласно графику выполнения работ с периодичностью в плановом режиме. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - заключил Ковалев.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.