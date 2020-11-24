РИАМО - 24 ноя. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств на тестирование на Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
«Более 800 миллионов рублей направят на оплату услуг частных медлабораторий, проводящих лабораторно-диагностические исследования на коронавирусную инфекцию по заказу правительства Москвы. Выделение средств позволит провести порядка 1 миллиона исследований», — говорится в сообщении.
Перечень частных лабораторий, где проводят исследования, будет расширен за счет включения в него АО «Клиника К+31». Это позволит оказать своевременную медпомощь большему количеству москвичей.
Кроме того, гранты в общем объеме 3 миллиона рублей выделили Военно-медицинской академии имени Кирова, 3-му Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского и лечебно-реабилитационному клиническому центру Минобороны РФ. Деньги направят на выплаты военным медикам и гражданскому персоналу.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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24 НОЯБРЯ
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