РИАМО - 24 ноя. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств на тестирование на Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Более 800 миллионов рублей направят на оплату услуг частных медлабораторий, проводящих лабораторно-диагностические исследования на коронавирусную инфекцию по заказу правительства Москвы. Выделение средств позволит провести порядка 1 миллиона исследований», — говорится в сообщении.

Перечень частных лабораторий, где проводят исследования, будет расширен за счет включения в него АО «Клиника К+31». Это позволит оказать своевременную медпомощь большему количеству москвичей.

Кроме того, гранты в общем объеме 3 миллиона рублей выделили Военно-медицинской академии имени Кирова, 3-му Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского и лечебно-реабилитационному клиническому центру Минобороны РФ. Деньги направят на выплаты военным медикам и гражданскому персоналу.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.